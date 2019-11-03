Футбол
Газета.RuТяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
В концовке встречи португалец отмахнулся от нападающего столичного клуба Сон Хын Мина. В ответной атаке кореец совершил подкат, в результате которого Гомеш получил тяжелую травму. От вида сломанной ноги футболисты обеих команд пришли в ужас и схватились за головы.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 31 октября в 05:55
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК 13:07
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.
OAnews 11:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Армия и оружие
В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год.
РБК 14:34
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости вчера в 10:30
Политика
Адвокат Буркова опротестовал решение Израиля о его экстрадиции в США
Защита россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение министра юстиции Израиля о его экстрадиции в США.
Профиль 11:19
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Авто
Renault Samsung готовит шесть новых авто в 2020 году
Renault Samsung Motors заявил, что к 2020 году компания выпустит на внутреннем автомобильном рынке шесть новых моделей, например XM3, ZOE и рестайлинговый Capture.
SpeedMe вчера в 07:58
Общество
Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 14:27
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
LiveSport.ru 13:37
Фигурное катание
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Актуальные Новости 01 ноября в 08:20
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35