Футбол

Газета.RuГазета.RuТяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас

В концовке встречи португалец отмахнулся от нападающего столичного клуба Сон Хын Мина. В ответной атаке кореец совершил подкат, в результате которого Гомеш получил тяжелую травму. От вида сломанной ноги футболисты обеих команд пришли в ужас и схватились за головы.
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