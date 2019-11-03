В концовке встречи португалец отмахнулся от нападающего столичного клуба Сон Хын Мина. В ответной атаке кореец совершил подкат, в результате которого Гомеш получил тяжелую травму. От вида сломанной ноги футболисты обеих команд пришли в ужас и схватились за головы.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Общество Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да» По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.

Футбол «Шальке» вырвал победу над «Аугсбургом» «Шальке» смог вырвать победу благодаря голам Озана Кабака и Амина Арита в концовке игры, также в начале второго тайма гол в свои ворота забил Штефан Лихтштайнер.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Армия и оружие Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.

Футбол Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Футбол Президент «Ростова» обратился к фанатам после матча с «Краснодаром» Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.

Космос Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Наука Ученые нашли самое безжизненное место на Земле Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.

Армия и оружие Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.