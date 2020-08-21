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ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил властям России препятствовать транспортировке оппозиционера Алексея Навального за границу. Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.В источнике
Леонид Волковроссийский политик
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
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