Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАндрей Губин отказался возвращаться на сцену

Поп-исполнитель Андрей Губин опроверг распространенную продюсером Тарасом Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес. Губин отказывает продюсерам и концертным директорам, предлагающим ему сотрудничество.
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Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.
Экспресс газетавчера в 22:00

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Тяжелобольной Андрей Губин сделал важное заявление

Дни.ру03:27

Андрей Губин опроверг информацию о своем возвращении на сцену

Вокруг ТВ06:13

«Никогда не вернусь на сцену»: Губин опроверг слухи, что снова будет выступать

Телепрограмма05:44

Андрей Губин: «Выступать не хочу»

StarHit.ru05:00

«Не знаю, зачем он это сказал»: тяжелобольной Губин сделал важное заявление

7Дней.ру07:10

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Bimru.ru03:17

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газетавчера в 22:00
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Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Znak.com 01:32
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Единоборства

Экс-чемпион UFC считает Хабиба непобедимым бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о поединке между обладателем титула в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 06:59
Политика

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 04:59
Происшествия

Boeing прокомментировала крушение украинского самолета в Иране

РЕН ТВ 06:10
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Здоровье

В реанимации российской больницы закончились лекарства

В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Lenta.ru 04:07
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Evo-rus.com 06 января в 10:07
Происшествия

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Интерфакс 06 января в 20:30
Гаджеты

Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i

ITZine.ru 06 января в 09:18
Технологии

Компания Sony показала логотип PlayStation 5

ToDay News Ufa, ссылаясь на издание "Известия", сообщает, что на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан презентовал публике основные особенности новой PlayStation 5.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Авто

Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей

Toyota Venza не пользовалась особой популярностью: неформатный кроссовер ушёл с российского рынка в 2016 году, производство для США прекратилось три года назад, но теперь, похоже, компания готова вернуть модель в строй.
Российская газета 04:30
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.
Спорт-Экспресс 05:51
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 04 января в 19:01
Общество

Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране

Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».
ФАН 03:58
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Pnzdrive вчера в 02:46
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Авто

У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Motor 02:10
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Андрей Губин
Музыкант
Советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер. Сценический псевдоним - «Андрей Губин».
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