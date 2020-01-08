Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену В конце 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин сделал громкое заявление: секс-символ 90-х Андрей Губин скоро вернется на сцену с большим концертом.

с чего всё началось

Поп-исполнитель Андрей Губин опроверг распространенную продюсером Тарасом Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес. Губин отказывает продюсерам и концертным директорам, предлагающим ему сотрудничество.

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Общество Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Технологии Компания Sony показала логотип PlayStation 5 ToDay News Ufa, ссылаясь на издание "Известия", сообщает, что на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан презентовал публике основные особенности новой PlayStation 5.

Авто Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей Toyota Venza не пользовалась особой популярностью: неформатный кроссовер ушёл с российского рынка в 2016 году, производство для США прекратилось три года назад, но теперь, похоже, компания готова вернуть модель в строй.

Армия и оружие Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.

Общество Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».

Авто Sony представила электрокар Vision-S Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).