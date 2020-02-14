Армия и оружие
Ruposters.ruТяжелый беспилотник «Охотник» получит боеприпасы массой до 100 кг
Отечественный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" будет вооружен боеприпасами массой до одного центнера, пишет Telegram-канал "Оборонка". Их разработкой занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
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Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.РИА Новости01:15
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