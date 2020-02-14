Армия и оружие

Ruposters.ruRuposters.ruТяжелый беспилотник «Охотник» получит боеприпасы массой до 100 кг

Отечественный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" будет вооружен боеприпасами массой до одного центнера, пишет Telegram-канал "Оборонка". Их разработкой занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
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Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки "Кронштадта" и "Сухого", сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.
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Для беспилотника «Охотник» создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг

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Разработчик: Новые боеприпасы массой от 50 до 100 кг создаются для ударных беспилотников

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Инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, должностное лицо КГБ СССР, ФСБ РФ. Действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Генеральный директор ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Почётный гражданин Московской области и города Королёва. «Почётный машиностроитель». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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