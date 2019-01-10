Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

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