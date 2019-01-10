Общество
RT на русскомТысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Здоровье
Врач назвал простое и эффективное средство защиты от коронавируса
Латексные перчатки рекомендуется носить на улице и в общественных местах, чтобы не касаться голыми руками предметов (например, дверных ручек), которых могут коснуться инфицированный COVID-19 человек.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков
Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате
Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Происшествия
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Здоровье
Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ
В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Общество
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Экономика
В России прогнозируется поэтапное подорожание автомобилей
Подорожание произойдет поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, сообщил ТАСС президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Абхазии и Южной Осетии
В интервью Андрею Ванденко в проекте ТААСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал, что все взаимодействие с Грузией прекратилось по вине экс-президента Михаила Саакашвили.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.