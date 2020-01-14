Общество

РБКРБКТысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».
Коммерсантъвчера в 17:04

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Жителей центра Москвы оставили без бесплатной парковки у домов

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Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки возле дома из-за сбоя в Росреестре

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Тысячи москвичей столкнулись с проблемами на парковке из-за ботов

Телеканал 360°вчера в 20:17

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Москва 24вчера в 23:19

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Lenta.ruвчера в 20:42

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

РБК00:11

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Коммерсантъвчера в 17:04
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РБК вчера в 12:01
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После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
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Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»

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Pravda.Ru вчера в 04:08
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Известия 07:39
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Политика

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РИА Новости 07:22
Общество

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Известия 00:00
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Евросоюз может заставить Apple оснастить iPhone интерфейсом USB Type-C

Если европейские законодатели добьются своего, то такие компании, как Apple, будут вынуждены использовать интерфейс USB Type-C для зарядки iPhone, продаваемых на территории стран Евросоюза, отказавшись от привычного порта Lightning.
3DNews 04:22
Политика

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
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Армия и оружие

В Бундестаге усомнились в законности ликвидации Сулеймани

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РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
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Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
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Экономика

Глобальные рынки сохраняют положительную динамику прошлого года

Глобальные рынки Глобальные рынки завершили неделю ростом на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая на этой неделе, несколько отодвинув на второй план конфликт между Вашингтоном и Тегераном, разгоревшийся в начале года.
ПРАЙМ вчера в 07:14
Общество

Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
НТВ вчера в 10:38
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
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Хоккей

«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

Вести.Ru 06:51
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

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Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Lenta.ru 07:44
Футбол

«Барселона», «Реал» и «Валенсия» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Действующий обладатель трофея «Валенсия» встретится с командой «Логроньес».
Матч ТВ 07:22
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
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