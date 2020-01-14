Общество
РБКТысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».Коммерсантъвчера в 17:04
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Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром
Коммерсантъвчера в 17:04
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Кино
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Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Политика
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Общество
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Политика
Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
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Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Гаджеты
Евросоюз может заставить Apple оснастить iPhone интерфейсом USB Type-C
Если европейские законодатели добьются своего, то такие компании, как Apple, будут вынуждены использовать интерфейс USB Type-C для зарядки iPhone, продаваемых на территории стран Евросоюза, отказавшись от привычного порта Lightning.
Политика
Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma
Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
Армия и оружие
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Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
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Шоу-бизнес
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Футбол
Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Экономика
Глобальные рынки сохраняют положительную динамику прошлого года
Глобальные рынки Глобальные рынки завершили неделю ростом на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая на этой неделе, несколько отодвинув на второй план конфликт между Вашингтоном и Тегераном, разгоревшийся в начале года.
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
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Энергетика
Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Футбол
«Барселона», «Реал» и «Валенсия» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Действующий обладатель трофея «Валенсия» встретится с командой «Логроньес».
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.