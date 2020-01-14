Общество
РБКТысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».Коммерсантъвчера в 17:04
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Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром
Коммерсантъвчера в 17:04
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