Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».

с чего всё началось

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

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