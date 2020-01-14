Общество
Lenta.ruТысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря.
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с чего всё началось
Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».Коммерсантъвчера в 17:04
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Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром
Коммерсантъвчера в 17:04
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Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
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Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Футбол
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Армия и оружие
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
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Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Политика
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
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NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
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Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита
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Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»
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Туристам в Турции придется дольше ждать заселения в гостиницу
Туристы, отдыхающие в Турции, будут вынуждены ждать заселения в гостиницы намного дольше.
Политика
Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила наделить россиян правом влиять на пересмотр или отмену законов и ввести для этого механизм петиций.
Происшествия
В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Футбол
«Барселона» объявила об отставке Вальверде
"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Авто
В России стартовало производство Kia Seltos
На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
Происшествия
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Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "жёлтой" ветке местного метро.
Автоспорт
Туррини: В Ferrari не особенно впечатлены новой машиной
Феттель не обращает внимания на враждебность некоторых итальянских СМИ по той причине, что просто не читает эти публикации.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Спорт
Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между WADA и РУСАДА
Российские спортсмены могут стать непосредственными участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Общество
Макаревич назвал мразями критиков Горбачева
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Экономика
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Общество
Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% в годовом выражении по итогам 2019 года, следует из данных презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленных на конференции председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.