Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».

с чего всё началось

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря.

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