Общество

Lenta.ruLenta.ruТысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря.
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с чего всё началось

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».
Коммерсантъвчера в 17:04

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Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки возле дома из-за сбоя в Росреестре

Эхо Москвы03:03

Власти разберутся со штрафами москвичей за парковку около дома

Вечерняя Москва02:07

Жителей центра Москвы оставили без бесплатной парковки у домов

РИАМО01:20

Дептранс проверит штрафы за парковку из-за задержек в Росреестре

Москва 2402:17

Дептранс аннулирует штрафы москвичей, лишившихся бесплатной парковки у дома

Телеканал 360°04:13

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Lenta.ruвчера в 20:42

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Коммерсантъвчера в 17:04
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Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Общество

«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Российская газета вчера в 14:00
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Кикнадзе подтвердил, что Хеведес может перейти в «Кельн»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может вернуться в Германию. Московский клуб ведет переговоры о переходе футболиста в «Кельн».
Sports.ru вчера в 16:15
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
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Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Политика

Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Lenta.ru 01:53
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Хоккей

Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита

Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
ГЛАС.RU 00:09
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Оскар»

Профиль вчера в 10:12
Путешествия

Туристам в Турции придется дольше ждать заселения в гостиницу

Туристы, отдыхающие в Турции, будут вынуждены ждать заселения в гостиницы намного дольше.
Тонкости туризма 03:22
Политика

Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила наделить россиян правом влиять на пересмотр или отмену законов и ввести для этого механизм петиций.
РИА Новости 02:54
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Футбол

«Барселона» объявила об отставке Вальверде

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Российская газета вчера в 17:44
Хоккей

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

REGNUM 04:15
Авто

В России стартовало производство Kia Seltos

На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
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В Неаполе столкнулись поезда метро

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РИА Новости 03:56
Автоспорт

Туррини: В Ferrari не особенно впечатлены новой машиной

Феттель не обращает внимания на враждебность некоторых итальянских СМИ по той причине, что просто не читает эти публикации.
F1news.ru 03:28
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
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Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing

РЕН ТВ вчера в 16:15
Спорт

Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между WADA и РУСАДА

Российские спортсмены могут стать непосредственными участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ТАСС Спорт 02:57
Общество

Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Взгляд.ру 01:54
Экономика

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Общество

Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% в годовом выражении по итогам 2019 года, следует из данных презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленных на конференции председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.
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Общество

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
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