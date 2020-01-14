Общество

Lenta.ruLenta.ruТысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря.
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с чего всё началось

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Проблемы начались еще в декабре. Столичные власти признают проблему: для выдачи разрешений необходима проверка собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, но система выдает ответы с «задержками».
Коммерсантъвчера в 17:04

Подробнее о событии

Дептранс проверит штрафы за парковку без резидентного разрешения из-за задержек с Росреестром

Агентство Москва01:50

Жителей центра Москвы оставили без бесплатной парковки у домов

РИАМО01:20

В АМПП подтвердили задержку выдачи парковочного разрешения из-за Росреестра

Москва 24вчера в 23:19

Тысячи жителей Москвы лишились бесплатной парковки около своих домов из-за сбоя в ЕГРН

Эхо Москвы01:30

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Lenta.ruвчера в 20:42

Тысячи москвичей столкнулись с проблемами на парковке из-за ботов

Телеканал 360°вчера в 20:17

Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром

Коммерсантъвчера в 17:04
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Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

РИА Новости 01:45
Общество

Кудрин: масштаб коррупции не снижается в России

Коррупция в России до сих пор измеряется триллионами рублей и не снижается.
Газета.Ru 01:04
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
REGNUM вчера в 22:54
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Авто

Sony представила концепт нового электромобиля. Видео

Vision-S Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Известная японская компания Sony показала прототип электромобиля будущего Vision-S.
Absolut TV 12 января в 10:31
Общество

В Челябинске нашли зеленый снег

Московский Комсомолец 01:18
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
ТАСС вчера в 11:27
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:26
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Политика

Власти КНДР призвали граждан бороться с «убийственным давлением» США

Власти КНДР призвали граждан готовиться к «смертельной битве против американских санкций», сообщает газета «Минчжу чосон».
Взгляд.ру 01:45
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Экономика

Топилин предсказал увеличение реальной зарплаты на 2,3% в России

Глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году увеличится реальная заработная плата россиян.
Газета.Ru 00:41
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето

В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform вчера в 12:55
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Технологии

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Газета.Ru 00:08
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета вчера в 04:07
Футбол

Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 14:45
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар»-2020

Sputnik Таджикистан вчера в 09:10
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Энергетика

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Известия вчера в 06:01
Футбол

Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru вчера в 10:25
Экономика

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Космос

Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы

Ученые предложили решение загадки Солнечной системы – условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
РЕН ТВ вчера в 22:19
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия

В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

Российская газета вчера в 20:13
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