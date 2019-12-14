Общество

Газета.RuГазета.RuТысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях. По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков.
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с чего всё началось

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

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