Общество
Газета.RuТысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях. По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков.
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с чего всё началось
Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.Российская газетавчера в 23:00
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Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках
Российская газетавчера в 23:00
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