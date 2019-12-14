Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.

с чего всё началось

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях. По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков.

Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

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