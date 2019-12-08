Политика
RT на русскомВ Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского»
В Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Футбол
Рибалта: из «Ювентуса» меня спрашивали об Алексее Миранчуке
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта признался, что представители «Ювентуса» спрашивали его о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Здоровье
Врач рассказал о папилломах и их опасности для здоровья
Люди рассказывали, как папилломы у них пропадали сами собой после того, как те стали вести ЗОЖ, передает «Крестьянская жизнь.ру».
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Авто
Главный конкурент Tesla строит новый завод на деньги нефтяных королей
Калифорнийская компания под названием Lucid Motors начала строить завод по выпуску электромобилей и обещает к 2020 году выпустить соперника для Tesla Model S. Стоит сказать, что Lucid Motors более известная как эксклюзивный поставщик батарей для электроболидов Formula E, запустила строительство предприятия, на котором будет собирать собственные электромобили.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Происшествия
Пенсионерка с мелочью попросила у сотрудников кафе в Сызрани поесть
Со слов очевидцев, держа в руках мелочь, пожилая женщина со слезами на глазах попросила у работников кафе хоть чего-нибудь поесть.
Политика
Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами
Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой
Актриса Агния Кузнецова родила первенца. Об этом радостном для всей семьи событии сообщил ее муж Максим Петров.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Единоборства
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал милое видео с детьми
Известный актер Сергей Безруков опубликовал новое видео со своими детьми. Ролик появился на официальной странице артиста в Instagram.
Армия и оружие
Марина Харькова: Между украинскими нацбатами и ВСУ нет разницы, как и между Порошенко и Зеленским
Верховная рада Украины приняла закон о статусе «участника боевых действий», который гарантирует право на статус ветерана войны для всех, кто в составе так называемых «добробатов», не вошедших в ВСУ, МВД или Нацгвардию, участвовал в убийствах жителей Донбасса в так называемой «зоне АТО».
Кино
В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова
В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Культура
Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов
Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.