В Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

В Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского»

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