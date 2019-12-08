Политика

Lenta.ruLenta.ruТысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек. Люди держали в руках флаги Украины, знамена политических партий страны и плакаты, сообщает «Интерфакс».
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В Киеве собирается новый Майдан против предательства Зеленского

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Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

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