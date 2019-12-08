Около восьми тысяч украинцев устроили на Майдане акцию «Красные линии для Зеленского» накануне саммита «нормандской четверки». Люди вышли с флагами Украины, знаменами политических партий страны и плакатами, сообщает «Интерфакс».

Тысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»

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