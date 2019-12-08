Политика
Lenta.ruТысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»
Около восьми тысяч украинцев устроили на Майдане акцию «Красные линии для Зеленского» накануне саммита «нормандской четверки». Люди вышли с флагами Украины, знаменами политических партий страны и плакатами, сообщает «Интерфакс».
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Украинская оппозиция призвала своих сторонников выйти сегодня на майдан Незалежности
Эхо Москвывчера в 15:59
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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
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Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
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СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
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Порошенко закидали яйцами на Майдане
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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«Милан» в гостях обыграл «Болонью»
«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже
В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин встретится «на полях» саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году
В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
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Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
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Эксперты нашли уникальное средство против костных инфекций
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
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Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем
Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
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Эксперты разобрались, какие фрукты и ягоды можно есть с семечками, а какие — не стоит.
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Средняя стоимость полиса каско выросла впервые за три года
В самой компании, правда, ситуация обратная: количество договоров каско выросло на 15% при снижении средней премии на 5,8%. В «Альфастраховании» также нет тенденции к сокращению выдач полисов и росту их стоимости, говорит директор департамента андеррайтинга автострахования Илья Григорьев.
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Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами
Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
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Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
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Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.