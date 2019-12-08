Политика

Lenta.ruLenta.ruТысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»

Около восьми тысяч украинцев устроили на Майдане акцию «Красные линии для Зеленского» накануне саммита «нормандской четверки». Люди вышли с флагами Украины, знаменами политических партий страны и плакатами, сообщает «Интерфакс».
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Тысячи украинцев требовали на Майдане отменить капитуляцию России

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Украинская оппозиция призвала своих сторонников выйти сегодня на майдан Незалежности

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В центре Киева проходит акция «против капитуляции» Украины

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В Киеве оппозиция собралась на «майдане» с требованиями к «нормандской четверке»

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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

РИА Новости11:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
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Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже

В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин встретится «на полях» саммита с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:58
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В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
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Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
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Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка

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В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:13
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