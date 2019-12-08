Политика

РЕН ТВРЕН ТВТысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей

Жители Украины вышли на майдан, чтобы огласить свои требования перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. В центре Киева собрались несколько тысяч человек. Акцию поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Владимиру Зеленскому спели на дорогу

Коммерсантъ13:13

В Киеве митинг оппозиции прошел без провокаций и столкновений

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Завершившаяся акция оппозиции «Красные линии для Зеленского» на Майдане прошла спокойно

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В Киеве прошло вече оппозиции в преддверии встречи «нормандской четвёрки»

RT на русском12:15

Тысячи украинцев вышли на Майдан перед саммитом «нормандской четверки»

Lenta.ru10:23

«Красные линии для Зеленского» покинули площадь Независимости в Киеве

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Украинцы завершили акцию на майдане

Известия12:45
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Происшествия

Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске

RT на русском 19:10
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Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн пообщался с фанатом команды после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом".
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Порошенко в центре Киева закидали яйцами

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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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