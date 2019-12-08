Политика
РЕН ТВТысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей
Жители Украины вышли на майдан, чтобы огласить свои требования перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. В центре Киева собрались несколько тысяч человек. Акцию поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия
Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Футбол
Цорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн пообщался с фанатом команды после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом".
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Единоборства
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
Космос
Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернётся обратно
Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
Порошенко в центре Киева закидали яйцами
Общество
Россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, согласно которому россиянам старше 50 лет будут платить стипендию, если они планируют учиться для поиска работы.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Технологии
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Общество
Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП
Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Две ракеты упали неподалеку от международного аэропорта Багдада
Две ракеты упали в ночь на понедельник неподалеку от международного аэропорта Багдада, рассказали РИА Новости в службе безопасности Ирака.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
Джонсон пообещал три новых типа рабочих виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах ввести три категории рабочих виз в случае победы на предстоящих всеобщих выборах 12 декабря.
Общество