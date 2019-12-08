Жители Украины вышли на майдан, чтобы огласить свои требования перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. В центре Киева собрались несколько тысяч человек. Акцию поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Тысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей

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