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Газета.Ru
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин.В источнике
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Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ru11:14
Эхо Москвы

В центре Минска вскоре должен начаться марш женщин против насилия со стороны силовиков

Эхо Москвы08:32
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъ10:36
Life.ru

В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая «бабуля, которая просто гуляет»

Life.ru10:22
Forbes

«Саша, ты уволен»: тысячи женщин вышли на акцию протеста в Минске

Forbes10:09
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБК09:58
Интерфакс

В женском марше в Минске насчитали около десяти тысяч человек

Интерфакс10:52

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
У посольства России в Берлине произошли столкновения
РИА Новости10:42
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Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Ведомостивчера в 10:16
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