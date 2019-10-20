Армия и оружие
Комсомольская правдаТысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак
В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат. Официально в Ирак их направляют для борьбы с террористической организацией ИГ, запрещенной на территории России.
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с чего всё началось
«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters).Коммерсантъ02:00
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Эксперт оценил выход американских войск из Сирии: оставляют стиральные машины
Московский Комсомолец07:29
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Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Армия и оружие
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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Ранее США заявили о выводе войск с северо-востока Сирии. Это произошло после начала турецкой военной операции «Источник мира».
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Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
Армия и оружие
В Литву на полугодовые учения прибывает контингент ВС США
Гражданское население Литвы оповестили, что армейские колонны с военнослужащими Вооружённых сил (ВС) США проследуют 20 и 21 октября по автомобильным дорогам общего пользования к месту дислокации (недалеко от Вильнюса).
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