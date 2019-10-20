с чего всё началось

В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат. Официально в Ирак их направляют для борьбы с террористической организацией ИГ, запрещенной на территории России.

Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак

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