с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это якобы делается для дальнейшей борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на территории России) на территории Ирака. В то же время для курдских боевиков в Сирии из Ирака прибыла американская военная помощь.

США продолжат помогать курдам-террористам в Сирии через Ирак

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