Армия и оружие

ИА REXИА REXСША продолжат помогать курдам-террористам в Сирии через Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это якобы делается для дальнейшей борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на территории России) на территории Ирака. В то же время для курдских боевиков в Сирии из Ирака прибыла американская военная помощь.
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с чего всё началось
«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters
).
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