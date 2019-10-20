Армия и оружие
ИА REXСША продолжат помогать курдам-террористам в Сирии через Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это якобы делается для дальнейшей борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на территории России) на территории Ирака. В то же время для курдских боевиков в Сирии из Ирака прибыла американская военная помощь.
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с чего всё началось
«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters).Коммерсантъ02:00
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