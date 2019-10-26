Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.

с чего всё началось

В Забайкалье солдата, убившего 8 человек, могли быть проблемы с начальством, сообщают СМИ. По данным следствия, двое человек получили ранение, остальных спасти не удалось, ведется расследование. Инцидент произошел вчера в одной из воинских частей в Забайкалье.

В Забайкалье убившего 8 человек солдата могли унижать сослуживцы

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