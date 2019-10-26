Происшествия

OAnewsOAnewsВ Забайкалье убившего 8 человек солдата могли унижать сослуживцы

В Забайкалье солдата, убившего 8 человек, могли быть проблемы с начальством, сообщают СМИ. По данным следствия, двое человек получили ранение, остальных спасти не удалось, ведется расследование. Инцидент произошел вчера в одной из воинских частей в Забайкалье.
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с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.
Новости Тюмени 72.ru00:42

Подробнее о событии

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru00:42

Срочник рассказал о дедовщине в части, где тюменский солдат расстрелял восемь человек

URA.Ru01:47

Бывшие срочники рассказали о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

Znak.com01:04

Лайф узнал об издевательствах в воинской части, где солдат устроил бойню

Life.ru04:59

Тюменца, застрелившего восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

REGNUM01:23

Солдата забайкальской воинской части, убившего сослуживцев, могли спровоцировать издевательства со стороны офицеров

Эхо Москвы04:30

Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

News.ru02:04
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Ведомости 03:41
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Общество

Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
RT на русском 05:13
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 08:10
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия 03:54
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия

В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

РИА Новости 06:06
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Политика

Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Экономика

Орешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин доволен улучшением позиций России в рейтинге Doing Business, но правительство работает над стабильностью государственного регулирования экономики.
Росбалт 24 октября в 02:38
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров

Мойка78 24 октября в 20:44
Происшествия

Юноша утонул в Мойке, спасая шапку подруги

В Петербурге молодой человек утонул в Мойке, пытаясь выловить из реки шапку подруги.
РЕН ТВ вчера в 21:56
Политика

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
РБК 06:32
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Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности

Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
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Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Спорт

Англия вышла в финал Кубка мира по регби, победив Новую Зеландию

Prognozist 06:10
Гаджеты

Владельцам Samsung Galaxy S10 предложили улучшенную версию Android 10

Компания Samsung некоторое время назад начала распространять первую бета-версию Android 10 для смартфонов линейки Samsung Galaxy S10, а теперь производитель начал выпуск второй бета-версии новой операционной системы.
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Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
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Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
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