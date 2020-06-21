Общество
АиФ ТюменьТюменцы смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Полностью затмение смогут наблюдать жители Африки, а также Южной и восточной Азии. В Тюменской области оно будет не полное – частичное. Это значит, что луна закроет лишь часть солнца.
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Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Rambler News Service 07:42
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
WomanHit.ru 16:04
Экономика
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»
Россельхозбанк запустил специальную акцию «Юбилейная ставка!», приуроченную к 20-летию Банка.
Забайкальский рабочий 18 июня в 21:55
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике
Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело 06:45
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм 05:22
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
В России предложили ввести временное дополнительное пособие для родителей, которые воспитывают детей в одиночку.
Менделеевские новости вчера в 01:03
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма.
REGNUM 12:46
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 19 июня в 04:41
Общество
Глава Калуги вступился за школьниц, станцевавших у мемориала Победы
ИА Красная Весна 11:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews 11:33
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
StarHit.ru 06:34
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива
Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Игры
Зарегистрировали домены игр по «Рыцарям Готэма» и «Отряду самоубийц»
Cyber.sports.ru 11:30
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла видео с сыном Рудковской и Плющенко
Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз атаковала продюсера Яну Рудковскую, отношения с которой у нее в последнее время разладились.
Московский Комсомолец 03:55
Футбол
«Локомотив» победил в неполном составе
Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.
Коммерсантъ 15:03