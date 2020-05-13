Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

с чего всё началось

Референдум планируется провести в 2021 году. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в один регион в 2021 году. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион

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