Общество

Lenta.ruLenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: так, в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.
РБКвчера в 16:00

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Федеральный бюджет пополнится миллиардами из тюменской казны

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Тюменская область отдаст в федеральный бюджет миллиарды рублей

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Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

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Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
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В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
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Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Театры

Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана

Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
Gazeta.SPb вчера в 13:08
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Ключевое военное преимущество России назвали в США

На превосходство в радиоэлектронной борьбе Пентагон планирует тратить порядка 10 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших пяти лет.
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Путин рассказал о детском желании стать моряком или летчиком

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Газета.Ru вчера в 14:43
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Происшествия

Вахтовый автобус врезался в жилой дом в Уфе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.
НТА-Приволжье 01:57
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
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Деанджело: «Рейнджерс» полагаются на Панарина. Он играет потрясающе

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Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
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Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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Valve удалила из Steam около тысячи игр

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NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
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Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
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Милевский уснул в машине под We are the champions после празднования чемпионства

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский уснул в машине после празднования завоевания титула чемпиона Беларуси.
Чемпионат 03:23
Общество

Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.
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