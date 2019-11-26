Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году. Эти деньги вернутся в Тюменскую область вместе с расходной долей федерального правительства.

с чего всё началось

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Регион предоставит 3,4 млрд руб. в 2020–2022 годах в качестве субсидии для развития подведомственного Минобороны высшего военного училища.

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