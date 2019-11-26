Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Регион предоставит 3,4 млрд руб. в 2020–2022 годах в качестве субсидии для развития подведомственного Минобороны высшего военного училища.
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с чего всё началось

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году. Эти деньги вернутся в Тюменскую область вместе с расходной долей федерального правительства.
РБКвчера в 16:00

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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБКвчера в 16:00

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Lenta.ruвчера в 18:58

В Тюмени построят новые военные объекты

Тюменская область сегоднявчера в 21:25

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Коммерсантъвчера в 19:54

Тюменская область отдаст в федеральный бюджет миллиарды рублей

URA.Ruвчера в 16:57

Тюменская область поможет федеральной казне миллиардами

REGNUMвчера в 21:12

Урал поможет федеральному бюджету деньгами

Pravda.Ruвчера в 20:49
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Политика

Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
Экономика сегодня вчера в 06:47
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском вчера в 11:04
Общество

Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы

Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Известия вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews вчера в 09:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
Allboxing.ru вчера в 21:02
Происшествия

Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 22:31
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru вчера в 19:48
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru вчера в 22:41
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Происшествия

Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Газета.Ru вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Здоровье

Подбирать лекарства начнут с учетом этнических особенностей человека

Специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) в Якутске разработали программу, которая подбирает лекарства для пациента с учетом его этнических особенностей.
Medical Note вчера в 07:13
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Авто

Lamborghini представил виртуальный суперкар

Lamborghini не назвала характеристики виртуального гиперкара, но если под капотом установлена гибридная силовая установка от Sián, то геймеры могут рассчитывать на мощность до 820 л.с. Таким образом V12 Vision Gran Turismo сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,8 секунды, а максимальная скорость превысит отметку в 350 км/ч.
Тарантас Ньюс вчера в 04:07
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

В случае злоупотребления могут развиться аллергические реакции, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, так как во фруктах очень много клетчатки.
Известия вчера в 20:11
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru вчера в 07:08
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты

Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов

Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Evo-rus.com 23 ноября в 11:10
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Происходящее с ногами Волочковой стало шоком

Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Дни.ру 24 ноября в 08:52
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro вчера в 04:48
Космос

Рибоза - сахар, необходимый для жизни, был обнаружен в метеоритах

Научная Россия вчера в 08:22
Армия и оружие

СМИ: йеменские повстанцы уничтожили американские «Patriot» ударом беспилотников и баллистических ракет. Видео

Сообщается об ударе 9 баллистическими ракетами и 20 беспилотниками - "камикадзе", которые смогли уничтожить радар американской системы ПРО "Patriot" и мобильную пусковую установку, обеспечивавшую защиту региона от атак хуситов. فيديو: الدفاعات الجوية للتحالف في المخا تعترض صباح اليوم صواريخ بالستية وطائرات مسيرة اطلقتها مليشيات الخميني / الحوثيةعلى مدينة المخا.
Avia.pro вчера в 21:43
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Футбол

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Чемпионат вчера в 08:45
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
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