Общество

ФАНФАНТюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым регионом после столичного, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на ближайшие три года, ратифицированного Совфедом 25 ноября.
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с чего всё началось

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд руб.в 2021-м и 1,465 млрд руб. в 2022 году.
РБКвчера в 16:00

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ТВВИКУ впервые получит миллиарды из казны Тюменской области. Раньше деньги поступали от Минобороны

Новости Тюмени 72.ru02:49

Тюменская область отдаст в федеральный бюджет миллиарды рублей

URA.Ruвчера в 16:57

В Тюмени построят новые военные объекты

Тюменская область сегоднявчера в 21:25

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

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Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

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Федеральный бюджет пополнится миллиардами из тюменской казны

NashGorod.ru00:13

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБКвчера в 16:00
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Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
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Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

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Общество

В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 06:10
Спорт

WADA поставило под угрозу проведение Универсиады в Екатеринбурге

В случае наихудшего сценария развития событий Екатеринбург может быть лишен права проведения Летней Универсиады-2023 (впрочем, в этом случае вопрос с желающими принять эти соревнования окажется открытым), а также части матчей мирового первенства по волейболу.
Правда УрФО 04:42
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

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Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
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Общество

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
RT на русском 06:05
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Путин рассказал, что хотел стать моряком или летчиком

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - моряка и летчика, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.
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В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
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Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
РБК 06:08
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Спорт

Олимпийского чемпиона Захарова дисквалифицировали на 1,5 года

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение года, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
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Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Происшествия

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс вчера в 18:24
Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Спорт

Лукашенко вручил награды самой успешной команде десятилетия

Самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия назвал Александр Лукашенко команду по гребле на байдарках и каноэ.
Российская газета 05:06
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