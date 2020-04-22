Происшествия

Газета.RuГазета.RuТюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

ФСБ в Тюменской области задержала 18-летнего подростка, планировавшего нападение на школу. У него изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа и инструкции по изготовлению взрывчатки. В спецслужбе утверждают, что злой умысел подозреваемого подтверждают как его показания, так и слова свидетелей.
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В Тюменском районе предотвратили взрыв школы

Коммерсантъ05:46

ФСБ показала видео задержания готовившего нападение на школу

РБК03:42

Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего теракт в школе

РИА Новости04:16

В Тюменской области подросток планировал напасть в школу

Ёлдаш03:11

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

RT на русском03:00

ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

ТАСС02:46

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Известия04:29
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Происшествия

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
Газета.Ru 06:06
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Авто

Контроль пропусков камерами не уменьшил число автомобилей в Москве

Количество автомобилей на дорогах Москвы держится примерно на том же уровне, как и до введения контроля пропусков с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Вести.Ru 06:24
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Политика

Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
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Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
678
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
5,2K
Политика

Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки

Министерство сельского хозяйства России прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об "отказе" России поставлять гречку.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
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Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Кино

Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 04:56
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Здоровье

Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ.
News.ru 00:47
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Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий БПЛА в районе Бани-Валид

Политическая Экспертиза 06:48
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
39
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
37
Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
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Армия и оружие

Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»

НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
Взгляд.ру вчера в 06:53
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом

COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
Kursk.com 04:39
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Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
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Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания 20 апреля в 07:49
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