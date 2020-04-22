ФСБ в Тюменской области задержала 18-летнего подростка, планировавшего нападение на школу. У него изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа и инструкции по изготовлению взрывчатки. В спецслужбе утверждают, что злой умысел подозреваемого подтверждают как его показания, так и слова свидетелей.

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