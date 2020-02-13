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NashGorod.ruТюменских медиков премировали за работу в карантине
Люди работали в противочумных костюмах, в специальных масках и очках, чтобы не возникло возможности заражения. Так же, как и пациенты центра, медики находились в помещении круглосуточно, без возможности выйти на улицу.
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Тюменскому медперсоналу из карантинной зоны выдали премии за самоотверженный труд
Вслух.Рувчера в 21:27
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