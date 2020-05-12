Экономика
NashGorod.ruТюменским бизнесменам могут списать налоги за второй квартал
Списание налогов относится к ИП и самозанятым гражданам. Последние должны получить дополнительный капитал в размере одного МРОТ. «В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме (самозанятые) работает 4 600 человек», - отметил Андрей Шальне.
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Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Футбол
РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил схему определения команд, которые перейдут из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а также какие клубы будут повышены до элитного дивизиона.
RT на русском 06:58
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Общество
Определен срок жизни коронавируса на деньгах
Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
Политика
Как завалить дело: Путин сделал Беглову прозрачный намёк
Знаете, есть замечательная фраза: "Хотите завалить дело - создайте комиссию".
Царьград 09:44
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
Наука
Назван новый очаг коронавируса в организме человека
Lenta.ru 09:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
В Белгородской области вновь закрылись летние кафе
Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в Белгородской области добавилось 79 новых случаев заболевания COViD-19.
Белгородские новости 07:26
Наука
В Германии нашли лекарство от коронавируса
Исследователи из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской больницы заявили об обнаружении эффективного средства для лечения коронавируса.
АБН вчера в 13:59
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Здоровье
За сутки в Оренбуржье выявили еще 57 больных коронавирусом
Общее число заболевших в области с начала пандемии 1243 человека. Новые 57 случаев были выявлены в нескольких районах региона.
Orengrad.ru 12 мая в 18:36
Политика
Шойгу доложил Путину о строительстве 16 медцентров
ТВ Центр 07:24
Фигурное катание
Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости вчера в 14:14