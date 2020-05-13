Экономика
Новости УрФОБизнесменам Кургана спишут налоги и страховые взносы за второй квартал
Одной из мер поддержки бизнеса стало решение Президента списать предпринимателям налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года. Исключением остается НДС, - передает информационное агентство "Новости УрФО".
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Озвученные президентом меры поддержки граждан прокомментировал бизнес омбудсмен
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Основные налоговые выплаты и страховые взносы за 2 квартал 2020 года будут отменены
Аромашево Онлайнвчера в 02:09
Пострадавшим от коронавируса югорским предпринимателям отменят основные налоги и страховые взносы
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В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Общество
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Пульмонолог объяснила, что скрывается за «матовым стеклом» легких при коронавирусе
Коронавирусная инфекция опасна не только для лиц из группы риска, но и для молодых людей, заявила пульмонолог петербургской городской больницы №2 Татьяна Степаненко.
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Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
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«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
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Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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