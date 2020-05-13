Экономика
Афанасий-бизнесМалому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса. Предлагается списать все налоги и взносы за II квартал, за исключением НДС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»
Вслух.Ру13 мая в 07:19
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
Культуромания 05:43
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 07:21
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science 04:41
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Экономика
Первые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая
Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая.
Российская газета 10:15
Футбол
Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru 05:33
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения
Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны.
BFM.ru 09:16
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Происшествия
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Также умер уже 5 пациент с новой инфекцией.
Уральский меридиан 04:58
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
Общество
В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения
Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.
Канал 7+ 06:22
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru вчера в 21:24
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Здоровье
Свердловские власти планируют восстановить плановые приемы в больницах
Правительство Свердловской области прорабатывает вопрос возвращения к плановым приемам в больницах в качестве ключевого направления дальнейшего ослабления особого режима, введенного из-за коронавируса.
ТАСС 09:19