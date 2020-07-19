Общество
Уральский меридианТюменским предприятиям выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию
В Тюменской области налоговая служба помогает пострадавшим предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентированным НКО – им будут выплачены единовременные субсидии на проведение дезинфекции для предупреждения распространения коронавируса.
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Тюменским предприятиям выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию
Уральский меридиан17 июля в 03:55
Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию
Осетия-Ирыстон17 июля в 04:21
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Экономика
Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
Общественная служба новостей 17:08
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Политика
И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Евразия Daily 09:52
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Здоровье
В Волгоградской области наблюдается рост завозных случаев коронавируса
По словам главы региона Андрея Бочарова, эксперты прогнозируют возможный рост заболеваемости из-за возвращения жителей Волгоградской области из отпусков.
Московский Комсомолец 05:53
Игры
Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II
Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ 15:18
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Политика
Сенаторы США начали сбор подписей против участия России в G7
Вашингтон, 21 июля 2020, 01:12 — REGNUM Американские сенаторы инициировали подписание резолюции против приглашения России в G7 и фактическое восстановление формата G8.
REGNUM 18:12
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
РБК 18:20
Авто
Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala
Хэтчбек Skoda Scala усилиями 31 студента из училища Шкоды в Млада-Болеславе превращён в открытую двухдверку Slavia.
Драйв 12:07
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Политика
Луганск предъявил Украине ультиматум
Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске.
Военное обозрение вчера в 08:57
Экономика
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания 09:44
Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора.
РБК 17:48
Политика
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
URA.Ru 06:33
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20