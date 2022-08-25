ForbesUBS заявил о вхождении еврозоны в «неглубокую» рецессиюСтраны еврозоны уже вошли в стадию «неглубокого» экономического спада, который вызван ростом цен на энергоносители, считают экономисты швейцарского банка UBS.ForbesПо мнению аналитиков UBS, экономика 19 европейских стран сократится на 0,1% в третьем квартале 2022 года и на 0,2% в четвертом.Газета.RuЭкономисты предположили, что цены на природный газ в регионе продолжат расти, однако серьезного дефицита энергоносителей не будет.Газета.RuВ случае нормирования потребления энергии «экономический ущерб, вероятно, будет гораздо больше», говорят в UBS.ForbesЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИноСМИYakutsk.ruПодробнее о событииUBS: Зона ЕС уже вступила в рецессию в связи с энергетическим кризисомYakutsk.ruвчера в 15:21Экономисты предрекают еврозоне рецессию из-за нехватки энергииРоссийская газетавчера в 12:25Еврозона уже вошла в рецессию из-за энергетического кризисаИноСМИвчера в 09:54UBS заявил о вхождении еврозоны в «неглубокую» рецессиюForbesвчера в 09:59UBS: еврозона уже вступила в рецессиюОбщественная служба новостейвчера в 08:38В UBS сообщили, что еврозона уже вступила в рецессиюГазета.Ruвчера в 07:38Показать ещёОценить37Поделиться