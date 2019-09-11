Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаУЕФА дал название новому еврокубковому турниру

В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22. Он получил название Лига конференций. О создании такого турнира было объявлено в декабре прошлого года.
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УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира

Чемпионат11:33

УЕФА определился с названием для третьего еврокубка

Sport24.ru11:04

Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференций

Спорт-Экспресс12:02

СМИ узнали название нового клубного турнира УЕФА

Матч ТВ12:21

СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций

Советский спорт11:17

Стало известно возможное название нового турнира УЕФА

Soccer.ru03:11

УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира

Евро-футбол.ру12:19
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