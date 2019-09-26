Футбол
Sportbox.RUУЕФА дисквалифицировал Игнатьева на три матча за сборную России
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА дисквалифицировала на три матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года нападающего молодежной сборной России Ивана Игнатьева. Игнатьев получил прямую красную карточку во время встречи с Болгарией (0:0) за отмашку от игрока соперника.
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Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости 11:25
Происшествия
В Липецке на мотоцикле устроили стрельбу по автоюристу
Как сообщает Gorod48, двое на мотоцикле утром 26 сентября на проспекте Мира погнались за автомобилем автоюриста Романа Кришталя.
Kursk.com 03:10
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Транспорт
В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Происшествия
Капитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП
Капитан клуба Ричард Кио сильно повредил колено и теперь пропустит остаток сезона.
Советский спорт 13:10
Экономика
Самые богатые семьи мира накапливают деньги из-за опасений рецессии
Рик Стоун, бывший партнер Cadwalader, Wickersham & Taft, предвидит сложные времена для богатых семей (семейных офисов), пытающихся накапливать денежные средства.
Profinance.ru вчера в 03:34
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Футбол
Нападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника
Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
Metaratings 09:32
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России вчера в 08:39
Происшествия
СК займётся делом оренбургского священника
Общественное телевидение России 13:45
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Ранее президент Украины показал в ООН пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит оперный певец Владимир Слипак, защищавший страну от российской агрессии.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия 01:31
Политика
Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины
Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича.
РБК 13:08
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Политика
Воспримется с воодушевлением: возобновление авиасообщения с Грузией
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.
REGNUM 06:32