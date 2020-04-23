Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руУЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро

Исполком УЕФА принял решение незамедлительно выплатить клубам деньги, причитающиеся за вклад в отборочный цикл к чемпионату Европы. Клубы, отпускавшие своих игроков для 39 национальных сборных, не участвующих в стыковых матчах, получат 50 миллионов евро.
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УЕФА досрочно выплатит клубам более €70 млн из-за коронавируса

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УЕФА досрочно выплатит €70 млн клубам за участие футболистов в квалификации Евро-2020

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УЕФА досрочно выплатит €70 млн клубам за участие игроков в отборе Евро-2020

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