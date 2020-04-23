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Бомбардир.руУЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро
Исполком УЕФА принял решение незамедлительно выплатить клубам деньги, причитающиеся за вклад в отборочный цикл к чемпионату Европы. Клубы, отпускавшие своих игроков для 39 национальных сборных, не участвующих в стыковых матчах, получат 50 миллионов евро.
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УЕФА выплатит 70 млн евро клубам за участие игроков в квалификации Евро-2020
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