Коронавирус
ProstoProSportУЕФА досрочно выплатит клубам Европы около 70 млн евро
По данным источника, деньги выдадут 676 командам из всех 55 национальных ассоциаций, внесших вклад в европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА на протяжении последних двух лет. Выплаты составят от 3200 до 630 000 евро.
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УЕФА выплатит 70 млн евро клубам за участие игроков в квалификации Евро-2020
Спорт БИЗНЕС Online09:10
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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Коммерсантъ 11:11
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Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
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Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
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Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
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RT на русском 11:23
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Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
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Подписчики Уильяма и Кейт пишут в комментариях, что Луи очень похож на старшего брата Джорджа.
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Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции
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РБК 12:21
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
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Общество
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РБК 07:43
Музыка
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Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
Политика
Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили
Политическая партия Владимира Зеленского нашла работу для Михаила Саакашвили.
Piter.tv вчера в 06:42
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37