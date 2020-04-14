Коронавирус
УралинформбюроУЕФА лишил команды ответных встреч в еврокубках
Отмечается, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции все национальные чемпионаты будут доиграны без зрителей к началу августа. После этого пройдут заключительные матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, на которые посетителей также не пустят.
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AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона
Советский спортвчера в 11:38
Источник: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей
Чемпионат13 апреля в 15:07
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия вчера в 21:26
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Происшествия
Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню
ИА 1-Line вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Культура
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Онлайн-кинотеатр Okko представит показ мультфильма «Красные туфельки и семь гномов», ремейка известной сказки о Белоснежке, в котором изменены оригинальные гендерные роли — в ожидании расколдовывающего поцелуя оказывается не главная героиня, а семеро проклятых принцев.
Lenta.ru 00:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
Известия вчера в 15:49
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 11:58
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка возвратным рейсом «Аэрофлота»
Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса, вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
РБК 00:47
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Лацио»
ProstoProSport вчера в 09:06
Здоровье
Врач рассказала о вреде частого мытья и дезинфекции рук
При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них - вульгарные бородавки кожи руки.
ТАСС вчера в 23:07
Космос
«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников
Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус 12 апреля в 11:42
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом
Уточняется, что два новых случая — завозные: новосибирцы вернулись из Москвы и Сочи.
REGNUM 00:42
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Биатлон
«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева
Впереди согласование с Министерством – Польховского могут не утвердить, но принципиального итога это не отменит: на Хованцева больше не рассчитывают.
Sports.ru 13 апреля в 03:05
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Спорт
Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big
News.ru вчера в 07:52
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
Военкор опубликовал техническое задание, составленное для украинской воинской части На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота России в Крыму.
SM News 13 апреля в 10:33
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44