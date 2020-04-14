Отмечается, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции все национальные чемпионаты будут доиграны без зрителей к началу августа. После этого пройдут заключительные матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, на которые посетителей также не пустят.

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