Коронавирус

МонаВистаМонаВистаУЕФА может не допустить к еврокубкам предложенные странами клубы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о возможности недопуска к своим турнирам любого клуба, нарушающего определенные критерии. Об этом сообщается в релизе на официальном сайте организации.
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Попадание в еврокубки , как выбор общественности? Это худшее из зол

Bobsoccerвчера в 04:50

УЕФА установил условия отбора в еврокубки в период пандемии, Месси назван лучшим за последние 25 лет и другие ночные новости

Матч ТВвчера в 02:03

УЕФА: «Идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры»

Sport24.ru23 апреля в 10:19

Заявление УЕФА по допуску к еврокубкам, Ла Лига без зрителей до 2021-го, Бундеслига ждет разрешения властей, Драчева выгоняют из СБР и другие новости утра

Sports.ruвчера в 00:00

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

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Сценарии продолжения футбола в России. Что важно знать о директиве УЕФА

РБКвчера в 00:00

УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России

Спорт-Экспресс23 апреля в 11:10
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
5
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
1,5K
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
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Общество

В Крыму за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19 у 10 человек.
RT на русском 03:36
Здоровье

В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 521

За сутки число зараженных выросло на 27 человек. Всего с начала пандемии страшный диагноз подтвердился 521 жителя региона.
БрянскToday 03:29
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
1
Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
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Политика

Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы

Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
1
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
13
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
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Экономика

Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин

Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
Российская газета 03:33
7
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
1,3K
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
114
Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
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Единоборства

Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причинах, из-за которых российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире турнир UFC 249.
Газета.Ru вчера в 16:37
Экономика

В Калининградской области вводят налог для самозанятых

В Калининградской области 24 апреля 2020 года депутаты на заседании областной Думы в двух чтениях утвердили специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Каскад вчера в 08:08
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Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Происшествия

Коронавирус в Челябинской области подтвердили у 310 человек

По данным на утро 25 апреля, в регионе подтвердили 310 случаев. Прирост за сутки составил 65 случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 02:57
5
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
3
Здоровье

Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году

Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
6
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
13
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
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