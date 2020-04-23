Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о возможности недопуска к своим турнирам любого клуба, нарушающего определенные критерии. Об этом сообщается в релизе на официальном сайте организации.

УЕФА может не допустить к еврокубкам предложенные странами клубы

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