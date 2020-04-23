УЕФА провел 23 апреля видеоконференцию с национальными федерациями и представителями клубов Европы, официально потребовав доиграть национальные чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса, а в противном случае пригрозив возможным недопуском до Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 263

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,2K

Здоровье Главу Ставрополья возмутили очереди пациентов в онкодиспансере Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководству краевого онкологического диспансера решить вопрос с очередями, которые скапливаются у дверей медучреждения. 25

Политика Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19». 97

Наука Чем питались древние охотники-собиратели, жившие в Прибалтике Команда археологов из Йоркского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, что охотники-собиратели, жившие в Прибалтике 7500-6000 лет назад, имели культурно различающиеся кухни. 5

Происшествия В Екатеринбурге 90 водителей и кондукторов отправили на карантин. Подробности заражения В Екатеринбурге отправили на карантин 90 сотрудников автобусного предприятия №3. Об этом URA.RU рассказал источник в Гортрансе.

Общество В Саратовской области возобновят работу магазины для садоводов С завтрашнего дня в Саратовской области могут начать свою работу магазины категории садовых товаров и «все для дачи», постановление будет подписано уже сегодня. 13

Футбол УЕФА сохранит название Евро-2020 для турнира летом 2021 года УЕФА решил, что несмотря на перенос Евро-2020 на лето 2021 года, турнир сохранит прежнее название.

Общество В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общество Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля. 116

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда. 39

Энергетика Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.