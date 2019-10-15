Лига чемпионов
УтроNewsУЕФА может перенести Лигу чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что организация рассмотрит просьбы и призывы перенести место, где должен пройти финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Как сообщает корреспондент УтроNеws, спортивное событие должно состояться в Стамбуле в Турции.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
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В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
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«Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби
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Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на трассе в Челябинской области.
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В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
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