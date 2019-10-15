Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что организация рассмотрит просьбы и призывы перенести место, где должен пройти финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Как сообщает корреспондент УтроNеws, спортивное событие должно состояться в Стамбуле в Турции.

Спорт день за днем

УЕФА может перенести Лигу чемпионов из Стамбула

Спорт день за днем

Общество Роскачество дало советы по употреблению розового вина Специалисты Роскачества объяснили популярность розовых вин и рассказали, с какими блюдами лучше употреблять этот напиток.

Политика В ООН рассказали о пытках Ассанжа Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.

Происшествия Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском "15 октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (город Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

Политика «Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби Западные и, в первую очередь, американские СМИ в основном критикуют американского лидера за этот вывод войск, который фактически, по крайней мере, так считают противники Трампа в США, отдал Сирию и, не исключено, весь Ближний Восток России на блюдечке с голубой каемочкой.

Шоу-бизнес Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.

Происшествия Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Авто Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.

Происшествия Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на трассе в Челябинской области.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Культура Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила, что подала исковое заявление в суд против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".

Политика В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Экономика Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Политика Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Политика Эксперты при главе ЦИК предложили поменять законы о выборах С залогом и без фильтра Экспертная группа из четырех человек при главе ЦИК Элле Памфиловой сформировала предложения по реформе системы выборов.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Здоровье Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Технологии Россия вошла в пятёрку стран по заражению умных устройств По данным за полгода из России поступило 105 миллионов атак от умных устройств.

Политика Кремль начал обсуждать идею создания «зеленой» партии Администрация президента России начала обсуждать идею создания новой партии, которая занималась бы экологическими проблемами, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Церемонию прощания с Николаем Булакиным решено продлить Из-за огромного количества людей, пришедших отдать дань памяти мэру Абакана Николаю Булакину, церемонию прощания в драмтеатре решено продлить - возможно, до 14:00.