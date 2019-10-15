Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Спорт день за днем

Общество Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Экономика ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Общество Telegram может отложить запуск TON Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск криптовалюты из-за иска комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Общество Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Авто Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.

Политика В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.

Общество Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.

Политика Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.