Лига чемпионов
МК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
Спорт день за днемвчера в 11:27
В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
ProstoProSportвчера в 08:24
УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
ТАСС Спорт14 октября в 04:42
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Общество
Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США
Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.
ФАН 07:24
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Общество
Telegram может отложить запуск TON
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск криптовалюты из-за иска комиссии по ценным бумагам и биржам США.
АБН 13 октября в 10:45
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Технологии
Электронные четки представили в Ватикане
Вечерняя Москва 09:08
Общество
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта
Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
RT на русском 09:03
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Gorodovoy.spb.ru 08:42
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Авто
Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 05:30
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка
Твой Континент 05:40
Общество
Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси
На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
Армия и оружие
Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии
Дождь вчера в 13:26
Общество
Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе
Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
Будущее России. Национальные проекты 04:50
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24