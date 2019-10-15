Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
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Пушков высмеял принявших буй за «российскую подлодку» шведских военных

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Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
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Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
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