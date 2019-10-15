Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной

Спорт день за днемвчера в 11:27

В УЕФА высказались о возможных санкциях в отношении Турции

RT на русскомвчера в 09:24

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

ТАСС Спорт14 октября в 04:42

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Sportbox.RUвчера в 08:31

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Матч ТВвчера в 08:31

В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

ProstoProSportвчера в 08:24

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Чемпионатвчера в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В Кремле обсуждают, как работать с экологической повесткой, считая ее одной из наиболее важных на сегодняшний день.
РБК 01:00
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Наука

Создан дешевый катализатор для получения водорода

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики впервые показали, что дешевый катализатор может расщеплять воду и генерировать водород несколько часов подряд.
Индикатор вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Происшествия

Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела

Национальная служба новостей 00:49
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти

Российская газета 01:48
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Космос

Первый космический лифт появится к 2050 году

Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 14 октября в 07:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала на фото улыбающуюся дочь

Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
OAnews вчера в 14:30
Политика

В ООН заявили о психологических пытках в отношении Ассанжа

Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер рассказал, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам.
ФАН 01:49
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
Армия и оружие

Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии

Российские военные полицейские впервые патрулировали сирийский город Манбидж в провинции Алеппо.
Известия 00:52
Здоровье

В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год

Москва 24 вчера в 20:45
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Наука

Открыто средство против смертельного инфаркта

Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте.
Lenta.ru 00:43
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.
RT на русском вчера в 12:16
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском 14 октября в 03:58
Здоровье

Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»

Российская газета 00:10
Футбол

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru 14 октября в 12:10
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное