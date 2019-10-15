Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Спорт день за днем

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Наука Создан дешевый катализатор для получения водорода Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики впервые показали, что дешевый катализатор может расщеплять воду и генерировать водород несколько часов подряд.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Политика Путин пригласил Эрдогана в Россию Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Наука Открыто средство против смертельного инфаркта Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте.

Единоборства Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.