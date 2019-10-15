Лига чемпионов
МК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
Спорт день за днемвчера в 11:27
УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
ТАСС Спорт14 октября в 04:42
В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
ProstoProSportвчера в 08:24
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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
Армия и оружие
Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии
Российские военные полицейские впервые патрулировали сирийский город Манбидж в провинции Алеппо.
Здоровье
В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год
Общество
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Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
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