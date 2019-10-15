Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной

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УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Sportbox.RU08:31

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

ТАСС Спортвчера в 04:42
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