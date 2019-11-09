Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году

УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы. Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
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УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Чемпионат02:44

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году

Спорт-Экспресс03:24

УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов — 2024 в США

Sport24.ru04:30

СМИ: финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

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СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

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СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

Sportbox.RU03:43

УЕФА готов провести финал Лиги Чемпионов — 2024 в США

Sport.ru05:28
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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