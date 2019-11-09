Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессУЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы. Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
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Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Коммерсантъ 05:31
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Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Происшествия
Задержанного в Брянске чиновника Шарова обвиняют в получении взятки
Городской телеканал (Брянск) 04:56
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Футбол
«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы
Lenta.ru 07 ноября в 14:49
Хоккей
Сборная России назвала состав на матч против Швеции
Сборная России объявила состав на второй матч Кубка Карьяла против Швеции. Начало встречи — в 14.30, «СЭ» проведет трансляцию игры.
Спорт-Экспресс 05:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал вчера в 22:46
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Экономика
Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Мировой долг достиг рекордного показателя - 188 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:43
Общество
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится
Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости вчера в 03:40
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала снимок в красивом кружевном нижнем белье
В своем микроблоге Instagram популярная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам снимок, сделанный в красивом нижнем белье.
OAnews 07 ноября в 13:11
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32