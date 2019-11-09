УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы. Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году

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