Коронавирус
MetaratingsУЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей
УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
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Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем
Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса
Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Технологии
«Тинькофф Мобайл» запустил дистанционное подключение eSIM
Российский оператор «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности продавать услуги связи с использованием eSIM и запустил дистанционное подключение виртуальных карт.
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Общество
Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.