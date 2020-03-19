Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
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УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

Metaratings08:57

УЕФА учтет ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на финансовый fair play

ТАСС Спорт09:02

УЕФА ответил на предложение Федуна об отмене финансового фэйр-плей

Чемпионат09:02

УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по кредиторским задолженностям

Sport24.ru09:19

УЕФА ответил Федуну на предложение об отмене финансового фейр-плей

РБК08:44

УЕФА внес послабления в финансовый fair play

Матч ТВ08:43

УЕФА: каждый случай форс-мажора в FFP оценивается отдельно

РИА Новости08:39
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Здоровье

Названы три первых симптома заболевания коронавирусом

Evo-rus.com вчера в 01:00
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
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В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем

Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
РИА Новости 07:54
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Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
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Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Экономика

В США начался экономический кризис

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Lenta.ru 09:16
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Ведомости 09:35
Общество

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Аргументы и Факты вчера в 22:20
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

REGNUM 07:30
Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Shraibikus News 03:12
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Московский Комсомолец 10:04
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

ТАСС 08:45
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Технологии

«Тинькофф Мобайл» запустил дистанционное подключение eSIM

Российский оператор «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности продавать услуги связи с использованием eSIM и запустил дистанционное подключение виртуальных карт.
АБН 06:00
Общество

РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 09:34
Общество

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Общество

Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую

Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Paparazzi.ru 06:31
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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