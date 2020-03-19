УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.

УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Происшествия В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.

Энергетика Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Экономика В США начался экономический кризис Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.

Общество В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

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Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.

Экономика Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса «На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

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Политика Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Технологии «Тинькофф Мобайл» запустил дистанционное подключение eSIM Российский оператор «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности продавать услуги связи с использованием eSIM и запустил дистанционное подключение виртуальных карт.

Общество РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.