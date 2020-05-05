с чего всё началось

Поклонники футбола, начиная со вторника, 5 мая, смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

Спорт день за днем

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