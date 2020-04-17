Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА наградит «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов

Перед паузой в чемпионате команда занимала шестое место, дающее право на участие лишь в Лиге Европы. В случае полной остановки сезона в Испании руководство УЕФА планирует наградить «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов.
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«Атлетико» не попадет в ЛЧ в случае отмены сезона в Испании

Газета.Ru04:25

«Атлетико» пригласят в Лигу чемпионов, если Примера не будет доиграна

Metaratings10:10

СМИ: УЕФА готов допустить «Атлетико» к следующему сезону ЛЧ с 6-го места в Ла Лиге

Sport24.ru10:34

«Атлетико» может попасть в Лигу чемпионов с шестого места

Спорт-Экспресс09:20

«Атлетико» пригласят в ЛЧ, если Ла Лигу завершат досрочно. Клуб на 6-м месте в таблице

Sports.ru08:45

УЕФА наградит «Атлетико» путевкой в Лигу чемпионов

ProstoProSport07:32

СМИ: «Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ-2020/21

Матч ТВ11:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
Наука

Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
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Экономика

ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки

Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
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Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
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Главный тренер «Сельты»: «Смолов принял неправильное решение»

Действующий наставник испанской "Сельты" Оскар Гарсия выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов допустил серьёзную ошибку, покинув Виго, нарушив правила карантина, объявленного ранее в Испании.
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На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
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В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.
РБК 13:39
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Общество

Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
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Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
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Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Политика

Россия направит военных в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
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Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass

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Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
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Представлен тизер ремастера Crysis

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Въезд в Карелию ограничат контрольно-пропускными пунктами

С полуночи 22 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты на нескольких трассах, а остальные дороги будут закрыты.
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Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Общее число умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек.
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Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
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Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
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Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
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Путин перенес проведение парада Победы

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Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса.
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В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
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