Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о нежелательности досрочного прекращения национальных чемпионатов, передает AP. В распоряжении источника оказалось письмо, которое УЕФА направил членам-ассоциациям, включая лиги и клубы.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

ЖКХ Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.

Спорт Главный тренер сборной России заражен коронавирусом Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Общество Губернатор прокомментировал продление нерабочих дней Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня в губернии диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей, при этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.

Религия В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Здоровье Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.

Общество Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.