Коронавирус
Газета.RuУЕФА намекнул на нежелательность досрочного прекращения чемпионатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о нежелательности досрочного прекращения национальных чемпионатов, передает AP. В распоряжении источника оказалось письмо, которое УЕФА направил членам-ассоциациям, включая лиги и клубы.
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Наука
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Политика
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Москва и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы США подняли тему возможного сокращения добычи нефти, но Вашингтон с этим странами данный вопрос не обсуждал.
Политика
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ЖКХ
Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ
На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Спорт
Главный тренер сборной России заражен коронавирусом
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Общество
Губернатор прокомментировал продление нерабочих дней
Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня в губернии диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей, при этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей
Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Автоспорт
Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал новую прическу в разговоре с Марио Изолой в инстаграм-канале «Пирелли».
Религия
В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Экономика
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Люди, у которых есть сбережения, в этой связи задумываются о том, как уберечь накопления от дальнейших возможных колебаний курса.
Общество
Южноуральцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат помощь
Алексей Текслер еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заботиться о ближних.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Общество
Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ
На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.