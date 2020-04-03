Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУЕФА намекнул на нежелательность досрочного прекращения чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о нежелательности досрочного прекращения национальных чемпионатов, передает AP. В распоряжении источника оказалось письмо, которое УЕФА направил членам-ассоциациям, включая лиги и клубы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле

Советский спорт18:49

УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон

Sports.ru17:49

СМИ: УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса

RT на русском18:30

УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Матч ТВ18:23

В УЕФА намекнули на нежелательность досрочного прекращения внутренних соревнований

Sport24.ru18:58

СМИ: УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат

Soccer.ru18:35

Намек от УЕФА: не доиграете чемпионат — не попадете в еврокубки

Спорт-Экспресс17:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
Наука

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:19
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии 06:23
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти

Москва и Саудовская Аравия хотели бы, чтобы США подняли тему возможного сокращения добычи нефти, но Вашингтон с этим странами данный вопрос не обсуждал.
Евразия Daily 20:58
Политика

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:41
ЖКХ

Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ

На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
ВЕСТИ: Приморье 20:41
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Lenta.ru 21:29
Спорт

Главный тренер сборной России заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Спорт-Экспресс 10:21
Общество

Губернатор прокомментировал продление нерабочих дней

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня в губернии диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей, при этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой.
ГТРК Самара 14:40
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Общество

Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей

Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Газета.Ru 15:28
Автоспорт

Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал новую прическу в разговоре с Марио Изолой в инстаграм-канале «Пирелли».
Sports.ru 16:21
Религия

В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Известия 15:50
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Единоборства

Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя

Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 11:53
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Экономика

Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Люди, у которых есть сбережения, в этой связи задумываются о том, как уберечь накопления от дальнейших возможных колебаний курса.
Радио Sputnik 19:00
Общество

Южноуральцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат помощь

Алексей Текслер еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заботиться о ближних.
Аргументы недели 14:52
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Известия 19:20
ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ

На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Моя Москва.онлайн 09:53
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное